咖啡除了提振精神，還可以幫助身體增加肌力，日本有研究發現，咖啡裡大量的咖啡多酚「綠原酸」，有改善消化器官機能的作用，避免脂肪肝。若將會讓人發胖的砂糖、奶精也戒掉，加入黑胡椒、肉桂、豆漿，就有控制血糖、促進脂肪燃燒的效果。

早安健康報導，日本肝臟病學會專門醫師船津和夫，花了5年追蹤492位無脂肪肝的男性，發現一天喝2.5杯咖啡以上的人，罹患與肥胖有關的脂肪肝比例較低，證明咖啡的綠原酸能改善消化器官機能，減少脂肪肝。但建議咖啡要在睡前2小時喝完，且胃、食道容易不適的人也建議避開咖啡，改喝茶。

咖啡燃脂喝法

1.咖啡+黑胡椒粒：黑胡椒的肝素可促進血液循環，提升代謝、幫助燃脂。

2.咖啡+肉桂：在咖啡裡灑半小匙肉桂粉，有刺激生理循環的作用，能控制血糖，解決經痛困擾，但懷孕的人勿食。

3.咖啡+豆漿：害怕黑咖啡苦味的人，可以改加20cc.無糖豆漿，熱量低又能溫潤身體，加速脂肪燃燒。

(中時電子報)