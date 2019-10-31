早上起床，北台灣下起雨來。中央氣象局表示，今天受東北風影響，北部及東半部易有局部短暫雨，尤其宜花有局部大雨發生機率，不排除有豪雨，中南部則是多雲到晴。北台灣偏涼，中南部日夜溫差較大。至於昨天從境外吹來的沙塵，因為下雨的關係，北台灣空氣品質較好，但中南部沒有雨，空氣品質較差。

氣象預報員劉沛騰預測，溫度方面，大台北及宜蘭一整天溫度偏涼，約在22至25度左右，高溫方面，桃竹苗、花東可以來到25至27度，中南部還是30度，日夜溫差較大一點。

劉沛騰表示，今明兩天東北風影響比較明顯，明天宜蘭、花蓮下雨會減緩，但還是容易下雨，星期六天氣較穩定，但是下一波東北季風很快在星期日來報到。

至於昨天凌晨生成的第22號颱風「麥德姆」，劉沛騰表示，在30日深夜換日交界時登入中南半島越南，今天大致上還是輕度颱風，下半天應會減弱成熱帶低氣壓，當地仍有強風豪雨。

另外，內蒙沙塵暴飄來影響台灣空氣品質部分，劉沛騰指，現在沙塵境外進來的量比較少，而且北部、東半部下雨，空氣品質就比較好一些，但是中南部昨天進來的暫時還沒有完全擴散，也沒有下雨，因此空氣品質比較差。

(中時 )