陸媒《環球時報》今天報導，從世界經濟論壇發布的年度《全球競爭力報告》看，香港近年來排名總是在前十名之列。在該論壇10月初發布的最新報告中，香港更是位列全球競爭力第三，僅次於新加坡和美國。但香港在創新能力方面的排名相對遜色，總是在20多位。說明香港仍是競爭力頂尖的自由經濟體，但創新潛力還沒有得到全面發揮。

報導稱，近日受訪香港專家和青年都表示，「香港人很優秀，香港底子也很好」，近些年也越來越重視創新，但保守氛圍還很明顯，如年輕人還是喜歡去讀商科、金融，缺乏冒險精神，總覺得創新是「少數人的遊戲」。

報導指出，在金融服務、貿易及物流、旅遊、工商支援及專業服務業這四大傳統支柱產業之外，創新科技行業已被香港特區政府視為重點發展的目標。2015年11月，香港創新及科技局正式成立。

《環時》報導，曾大力推動創科局成立的大陸全國人大代表、深圳前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民說，創業主體中，在國外受過高等教育的香港青年風頭最盛，其次是「純」本地青年和「港漂」。

報導稱，相關資料顯示，從2014年至2018年，香港初創公司數量從1065家發展到2625家。初創科技公司就業人數從2381人上升至9548人。香港投資推廣署今年8月發布的調查結果顯示，香港初創企業的主要研究重點包括資訊及通信科技、物聯網、資料分析、生物科技、人工智慧、虛擬實境(VR)，以及新材料。應用方面，金融科技、智慧城市及智慧家居、醫療保健和大資料應用等，都是一些極為熱門的領域。

就職於香港理工大學會計與金融學院的博士劉贇受訪指出，發展創科產業，香港本來有兩個明顯優勢：人才和特區政府對科研院所的支持。劉贇舉例說，大疆無人機的創始人早期就是在香港完成的研發，此後才回到大陸發展。但他也提到，香港最大的問題就是地價、房租貴，「產學研」結合的過程中，房租、人工等高昂成本可能隨時壓垮創業者。

在香港大學學習生物醫學專業的香港學生Joshua 指出，其實香港高校內不缺乏創新氛圍，他從大一開始就參加各種校內舉辦的工作坊和創科講座，周圍的同學也都總能有些奇思妙想，但香港社會對創科的認識還不夠，很多人還是覺得「蓋樓和做金融賺錢最快」。

Joshua說，香港高校一些學科的科研能力是全球聞名的，但有的科研成果卻由於香港的產業結構而難以走向市場。出於對生物的喜愛，Joshua選擇了香港大學比較有特色的生物醫學專業，他表示：「這一專業結合了理學和醫學課程，針對的就是先進醫療技術的巨大需求，而最大的市場無疑就是大陸。我早已下定決心未來前往大陸就業或者自己創業。」

劉贇也表示，大部分香港學生過去考慮到就業，還是更青睞從事金融、貿易行業，但隨著大灣區的發展、科研資助的增加，香港學生會有更加成熟的創新意識，選擇創科領域的前景也會越來越好。

(中時 )