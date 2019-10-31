余祥銓節目上忍不住悲從中來。(圖／翻攝自youtube)

余祥銓在鏡頭前幫姊姊加油打氣。(圖／翻攝自youtube)

余天和李亞萍二女兒余苑綺，日前才生下第二胎，卻被檢查出直腸癌復發第4期，目前正在進行化療，近日，弟弟余祥銓在節目還原當時姊姊知道癌症復發的情景，忍不住悲從中來哽咽說「第一次看到姊姊崩潰」。

余祥銓在《震震有詞》談到余苑綺第一次知道罹直腸癌時，是沒有害怕的，雖然家人都在哭，但她反而很堅強安慰大家，「其實滿痛苦的，做化療我看她指甲那些都發黑，可是我都沒有看過她哭過一次」，但沒想到她這次得知復發時，回到家後就在房間大哭。

余祥銓表示，這是他第一次看到姊姊崩潰，自己也忍不住當場掉淚，他難過說：「她現在是兩個小孩子的媽媽了，她會擔心啊！」而余祥銓也在節目向余苑綺喊話，「二姊，弟弟真的很愛妳，我相信妳一定會好起來，會漂漂亮亮再站出來，回到妳最愛的舞台上，跟大家分享妳的經驗、戰勝的故事，妳還有兩個那麼可愛的小孩要顧，所以二姊加油！」

(中時電子報)