國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文在民調中顯示，支持者年齡是個相當大的分水嶺，社會普遍認為，年輕族群偏多數支持民進黨蔡英文，年長族群較支持國民黨韓國瑜。但為何會有這種現象，就有媒體訪問了韓國瑜國政顧問總召張善政。

港媒《中評社》昨(30日)出動資深採訪小組專訪張善政，對於韓國瑜的青年政策還有如何爭取青年族群支持，侃侃而談。記者問張，「現在推出的青年政策能幫韓國瑜吸引年輕人嗎？」張善政說，韓國瑜對年輕的政策，分成在學的、畢業後就業的，還有結婚成家的三部分。

在學的部份，韓講得非常清楚，但教育方面一個是雙語，一個是遊學或是交換學生，這兩塊他很堅持，這部分國政顧問團支持本來就沒問題。張說，遊學或交換學生對大學生是有吸引力的，他非常支持韓國瑜的雙語教育。

記者再問，「為什麼年輕人支持蔡英文與支持韓國瑜比例會這麼懸殊？」

張善政回答說，他覺得有一部分原因是民進黨把韓國瑜黑成草包。另一部分是年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，看起來很爽，年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽。所以年輕人支持蔡英文倒不是因為這幾年政績做得多好，而是他們(年輕人)覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。

(中時電子報)