北基宜花「豪大雨特報」宜蘭發布淹水警戒 09:032019/10/31 中時電子報 莊楚雯 、中時、潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北基宜花「豪大雨特報」宜蘭發布淹水警戒。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北基宜花發布豪雨、大雨特報。(氣象局) 受到東北風影響，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、新北市山區、花蓮縣有局部大雨，請注意瞬間大雨及強陣風。同時水利署也針對宜蘭縣冬山鄉發布二級淹水警戒，低窪地區、道路請特別注意防範積淹水。 (中時電子報) #豪雨 #大雨 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 9月景氣 料連亮第九顆黃藍燈 04:092019/10/27 財經要聞 打造首輛5G汽車 上汽集團：明年4月發布 23:462019/10/27 財經 法人射四箭 挺台股再戰高點 04:102019/10/28 證券．權證 宜蘭人猴大戰 果農60萬飛了 04:102019/10/28 地方新聞 7：28宜蘭近海規模4.3地震 最大震度宜蘭3級 07:392019/10/28 生活 《國際產業》蘋果發布AirPods Pro，定價249美元 11:422019/10/29 財經 氣象局發布大雨特報 3地區嚴防降雨 09:162019/10/30 生活 遇雨就淹叫苦連連 潭子潭北橋將拓寬 16:222019/10/30 生活 快手平民化 扮民俗復興先鋒 04:092019/10/31 焦點新聞 今明天氣不穩定 宜花注意局部大雨 08:522019/10/31 生活 生活熱門新聞 張國煒臉上藏玄機 命理師看了驚吐一句 - 生活 喝茶和咖啡哪個能減肥？真相驚人 - 生活 月底沒錢室友送泡麵 結局讓網直呼：可以嫁了 - 生活 孫立人攝影官冒死保存 塵封70年古寧頭戰役影像面世 - 生活 哪家航空飛機餐最難吃 他揭答案驚呆網友 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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