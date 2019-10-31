北基宜花發布豪雨、大雨特報。(氣象局)

受到東北風影響，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、新北市山區、花蓮縣有局部大雨，請注意瞬間大雨及強陣風。同時水利署也針對宜蘭縣冬山鄉發布二級淹水警戒，低窪地區、道路請特別注意防範積淹水。

(中時電子報)