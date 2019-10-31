尼克後衛布洛克31日遭《TMZ》爆料，他的22歲妹妹凱歐莎在當地時間25日晚上，於馬里蘭州巴爾的摩市郊胸口中槍身亡，目前警方還沒掌握兇手線索，但這已是布洛克第2次痛失至親，因為他的姊姊蜜雅也在2014年遭人殺害。

「在我生命當中從未感到如此心痛，我的兩個『皇后』，兩個我深愛的姊妹都如此過世，怎麼可能碰上類似事件走了，我希望上次能跟她多說點話，」布洛克發推表示，「身為你們的兄弟，我沒在街頭上保護到你們，還失敗了兩次。」

「身為最應該保護你們的兄弟，我只能眼睜睜看著同樣慘事發生兩次，」布洛克表示，「我不敢相信這件事情又發生了，我對我的妹妹感到抱歉，我會努力保持這個家庭團結在一起，也會全力找出到底誰殺害了我的妹妹。」

布洛克在2013年第25順位被快艇選上，生涯待過快艇、太陽、活塞、湖人與尼克等隊，目前仍因腰椎間盤手術養傷當中，新球季還沒上過場，他並非是尼克最近唯一痛失至親的球員，丹尼爾史密斯也因外婆本周過世，暫時離隊處理喪事。

(中時電子報)