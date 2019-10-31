隨著3C產業的蓬勃發展，孩童沉迷「手遊」的機率也增加了。日前，有一名小男孩，就因為沉迷手遊忘了母親請他洗澡的要求，慘遭母親「海K一拳」，使他下巴脫臼，並被趕出家門。

據《邁阿密先驅報》報導，這起事件發生在上週三，美國一名住在佛羅里達州的10歲男孩告訴南代托納(South Daytona)警方，雖然母親要求他在7點時去洗澡，但當時他與朋友正沉迷於《要塞英雄》忘了母親的交代，當母親詢問他是否洗完澡，他回答「沒有」。接著母親嚴厲的要他去洗澡，隨後母親在浴室朝他的下巴揮拳，使他感到疼痛。接著母親與父親連絡，請他帶走他。

根據小男孩的話，南代托納警方找來了這名母親，現年35歲的佩魯賈(Ann Perugia)。然而她向警方表示事情完全與兒子說的不同。佩魯賈表示自己之所以憤怒揮拳，是因為兒子的態度不佳。她表示，當時因為他跺腳進入浴室，所以她才跟著他進入浴室並詢問他的態度，卻不想兒子直回：「我討厭妳，妳什麼都沒有幫我！」這句話，使佩魯賈理智瞬間斷線才發生了這起傷害事件。佩魯賈表示，隨後她看到兒子正打電話給前夫，並且收拾著行李。

她向警方表示，當兒子要離開家門時，她想要挽留他，但兒子卻逕自走到外面並朝母親的汽車丟石頭。

不過佩魯賈的說法遭到男孩的生父打臉，他表示當時他看到兒子拿著一袋衣服和鞋子站在門外，之後佩魯賈要他將孩子帶走，在兒子上車後他告訴他，自己遭母親打了一拳。目前，警方逮捕了佩魯賈，並指控她對兒童造成了精神和身體的傷害。

(中時電子報)