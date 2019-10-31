父親近日情緒很不穩定，經常大發脾氣，也神經兮兮地懷疑我們想要侵奪他的財產，並經常出現對於過去事情記憶上的混亂，與醫生朋友討論後，發現這可能是失智症的症狀。

最近父親總嚷嚷著要投資，要跟某些朋友一起集資炒股；或是要將鄉下爺爺的地與朋友一起開發，讓我們很擔心……

國人的平均壽命為80.4歲，根據衛福部最新調查顯示，台灣65歲以上的長者，每12人就有1人患有失智；而80歲以上的長者中，每5人就有1人患失智症，全台估計有超過27萬失智人口，預估未來平均每年將增加1萬人！

由於失智症病情只會越來越壞，加上患者判斷力下降，在病程中逐漸會對金錢、財產以及生活上的基本行為失去辨識與處理能力，易遭不肖份子騙取財物，小則銀行存款、大則千萬房產，有時不僅是被詐受害人，甚至是被利用成為幫助犯。

有澤法律事務所黃麗容律師表示，有鑒於失智症衍生的犯罪問題、糾紛，居高不下，有澤律師群特別搜集因失智症而受害的病人及家屬最常遇到的法律議題於《守護失智病友的法律攻略》一書中，像是：失智症確診後應該怎麼做？失智症病友是否所有行為在法律上都無效？失智病友能預立遺囑嗎？……，同時費心將平日執業所累積的寶貴經驗，以平易近人的文字，分享給失智症病友與家屬，以避免失智症家人「無心」、「不當」行為所造成的傷害。

有澤法律事務所律師群，將於11月30日下午2點半在台北金石堂信義店5樓龍顏講堂，為失智症病友家屬剖析法律案例，提供您保護自己、也保護家人的法律常識，參加辦法請洽（02）23925338分機16或線上報名：https://reurl.cc/rlDKo4。

(中時電子報)