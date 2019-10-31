美國總統川普27日宣布美軍成功獵殺伊斯蘭國首腦巴格達迪，但外界對此仍存懷疑。對此，美國五角大廈決定陸續公布相關證據，並於30日公布部分解密照片與影片。美國中央司令部麥肯錫也表示，雖然不能確認巴格達迪是否如川普所說的「邊哭邊哀號」，但在他死後進行DNA測試，證實確實是巴格達迪本人後，美軍已將他的遺體海葬。

美國防部30日公布美軍對伊斯蘭國首腦巴格達迪發動攻堅部分解密影片。美軍中央司令部司令麥肯錫表示，在巴格達迪死後，美軍以DNA測試證實是本人後，已將他的遺體海葬。

據美國有線新聞網（CNN）報導，突襲行動特別小組在距離土耳其邊境約4英里的敘利亞伊德利布省（Idlib）一個獨立建築物發動攻擊。從公布的影片與相片顯示，當美軍直升機抵達巴格達迪居住建築物時，包圍在附近的突襲小組以輕武器開火，空軍F-15戰鬥機與MQ-9「死神」無人機同時發動空襲。

美軍中央司令部（CENTCOM）司令麥肯錫（Frank McKenzie）在記者會上表示，突襲小組隨後包圍這棟建築物，並要求內部人員投降，美軍拘捕並隨後釋放包括11名兒童等非軍事人員，也給予人道待遇，不過仍遇到約有5名伊斯蘭國成員強力抵抗，但在與美軍交火後，全遭擊斃。

(中時電子報)