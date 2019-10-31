43歲張姓男子和王女31日凌晨2時許相約於淡水海關碼頭岸畔喝酒談心，張男因尿急起身不慎跌落河中，王女心急跳水救人也慘溺水，垂釣釣客發現後急忙報警，警消趕赴救援，將已無呼吸心跳的張男送往醫院急救，卻仍於凌晨4時許宣告不治，王女被救起後意識清醒已無大礙，警方表示將進一步釐清案情。

據了解，張男與41歲王姓女子透過網路交友軟體認識，兩人相約31日凌晨2時許在淡水海關碼頭見面，一邊喝酒一邊欣賞淡水河畔夜景。酒過三巡後，張男尿急起身欲找廁所，卻因重心不穩墜入淡水河中，王女見狀不顧自己安危，仍跳水救人卻也跟著在水面上載浮載沉，一旁垂釣的釣客見狀，立刻報警求助。

警消表示，獲報後火速展開救援，但張男撈起時已無呼吸心跳，警消緊急將張男送往淡水馬偕醫院搶救，卻仍於凌晨4時許宣告不治，王女目前意識清醒並無大礙，現已被警方帶回進一步釐清事發經過。

(中時 )