網路流傳總統大選票數估算表格。

國民黨總統參選人韓國瑜近來勤跑基層，向高雄市議會及市民告假後就開始了他的「土地傾聽之旅」，從南到北體察民情、傾聽民意，並不時拋出政見，維持聲量。而近來韓國瑜民調上升，使得桃園市議員王浩宇也在臉書上表示，綠營不要以為民調贏了就穩贏，韓粉的行動力是一般人難以想像的，投票率恐接近100%，網路上更流傳一張表格試算，驚天透露韓勝利天機。

網路流傳的該張表格，主要是試算韓國瑜對蔡英文的民調若在39%：52%的情況下，預估綠營投票率有七成，而韓粉的強大行動力可支撐出九成五的投票率，在這個前提下，最後的投票結果將是韓國瑜以50.44%的得票勝過蔡英文49.56%，韓獲得最後勝利！

這張表格引起綠營韓黑的恐慌，直說「是有可能的」、「搞不好那天特別冷，剩鋼鐵韓粉去投」、「現在年輕人韓投不下去，但不一定會去投蔡」、「蔡英文的民調虛胖是事實，差距絕對沒那麼大」、「年輕人要考期末考，才沒興趣回家投票」、「投票率真的是問題啦，不要以為民調差距大就懶得投，到時候想哭都來不及」。

(中時電子報)