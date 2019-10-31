網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜近來除民調低迷外，還面臨國民黨內切割的壓力。對於國民黨的舉動，有網友分享一篇資深媒體人趙少康2016含淚投票的文章，痛苦表示，拜託藍軍們清醒吧！不要再任性，再賭氣了！沒有了韓國瑜，就沒有了中華民國！快些清醒吧！

有網友在粉專《李四川後援會》臉書上，分享趙少康於2016年，針對國民黨選情痛心急喊，只剩下80天了⋯藍軍朋友們，以及熱愛中華民國的同胞們，就算你是郭粉們⋯也醒醒吧！清醒吧！不要再任性，再賭氣了！沒有了韓國瑜⋯就沒有了中華民國！快些清醒吧！你還要這民進爛黨搞死我們的中華民國嗎？請讓民主這張神聖的一票，在我們的手上決定中華民國存亡絕續的命運！只有這一次了⋯⋯！聽聽趙少康⋯含淚的陳述吧⋯⋯！

趙少康在2016年拜託藍軍投票時，文章開頭首句便這樣寫著：「藍軍朋友們：無論心中有什麼不滿，在此黨國危難之時，也請先『含淚投票再說吧！』請支持中華民國的人務必全力代為廣傳」！

以下是趙少康的文章內容：

坦言國民黨選情困難，要支持者無論心裡有什麼不滿，也要含淚含恨去投票，否則只會讓你更加後悔！另外，趙少康也不忘酸民進黨，他說民進黨一個個都等著分官受爵，芒果蔡只要選上連任，民進黨馬上就有5000個官位可以分派。

此外，趙少康坦言，這次台灣的選情對國民黨來說，真的非常艱難，「而且現在卻是國民黨最不團結的時刻，每個人都非常不滿與生氣。」他說，「不投票」只能宣洩一時的氣憤，爽一下而已，但1月11日不去投票的後果會讓你痛不欲生。「現在生氣的人，你會後悔到死！」

趙少康進一步加強解釋：未來國家的前途；「立法院只要民進黨超過一半，所有重大的案子它（民進黨）都可以掌握控制；超過三分之二，所有重大的案子它（民進黨）可以自行通過；超過四分之三，民進黨連修憲都可以提案，馬上更改國號。」

另外，趙少康還說，國民黨現在不團結，但「現在是民進黨有史以來最團結的時候，每個人都慈眉善目，都忍氣吞聲，不敢得罪蔡英文。」就因為只要蔡英文連任選上了，民進黨的人馬上就有5000個官可以分官受爵，包括：國營事業董事長，國營事業總經理等高職位。

「火大了，不去投票！」以後只會讓你更後悔！趙少康鄭重的說，為了國家的安定，確定國家的和平，不管你心裡有什麼不滿，這一票一定要投下來。所以之所以除了生氣外，更要爭氣，没有國那有家，就算忍着痛含着淚也一定要去投票吧！

趙少康這段話，該網友表示，真的是痛心疾首的内心話，請全國同胞們，為了中華民國的存在，為了我們還有一個國家能保護我們，没有國那有家，覆巢之下無完卵，拜託大家請務必全力宣傳，告訴您所有的親朋好友們，無論如何也要含恨含淚站出來投票，2020.111下架民進黨，支持國民黨參選的立委以及總统參選人韓國瑜！拜託！拜託！謝謝大家！

(中時電子報)