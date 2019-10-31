針對外界質疑「我買F-16V竟比 F-35貴」乙情，空軍早上表示，美商洛馬公司所公告之F-35合約價格係為供售美軍及初始研發國之價格，並未包含參與研發出資之金額，且各國購買之品項、數量及供貨期程等均不相同，比較周邊國家購買F-35之單機價格均為美金1.5億以上，故無法簡化類比、同等推論。

空軍表示，我國採購F-16V(BLK70)戰機為美國同意供售購買國中最優惠之價格，且與現役F-16型戰機使用的武器彈藥裝備具有共通性，可避免同時屆壽期，有效撙節國防預算。依據空軍提供資料，我買66架F-16V，裸機單價是1.21億美元；巴林採購22架，單價是1.89億美元；斯洛伐克採購14架，單價是2.08億美元；摩洛哥採購25架，單價是1.55億美元；保加利亞採購8架，單價是2.09美元。

空軍指出，依美國武獲年報(SAR)，F-35型戰機研發經費粗估已花費達531億美元，非初始會員國採購，須攤提研發經費，且需出資國同意始能採購，按目前規劃量產期程須俟2044年始有空窗期可供售非會員國，考量現時敵情威脅，採購F-16V(BLK70)可立即提升空防戰力，縮短人員訓練時程、減少軍事投資及後勤維持成本，亦可達成工業合作，全面提升國防產業發展。

(中時 )