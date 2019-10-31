錢不見了！他婚禮聽到這句話 成落跑新郎 09:382019/10/31 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新郎婚禮進行中聽到紅包錢被偷，立即丟下新娘一人，衝出會場抓賊。(示意圖／達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 錢比結婚重要！大陸吉林市一名新郎，婚禮進行到一半聽到一句「錢被偷了！」，不管新娘人還在現場，就衝出酒店抓賊。 據《封面新聞》報導，這對新人在結婚當天想出一個浪漫遊戲，就是新郎會將當天收到的紅包錢交給新娘，象徵婚後由新娘掌管「財權」。 沒想到司儀才剛開口，伴娘就慌慌張張衝到台上對新郎大叫：「錢沒了！被偷走了」，新郎一聽，不管婚禮還在進行，便衝出會場抓賊，後來在一間的酒店房間裡，找到裝紅包錢的挎包，可是裡面的錢大都已被偷走。 (中時電子報) #婚禮 #結婚 也許您會感興趣 推薦閱讀 海誓山盟！福隆百人異國婚禮 侯友宜：想吃紅蛋 17:252019/10/27 生活 韓國帥哥不懂台灣習俗「連參加兩次婚禮」遭阿伯用台語辱罵 19:192019/10/27 娛樂 福隆百人婚禮 大玩異國變裝 04:102019/10/28 地方新聞 舊愛不告而別 戴愛玲：想賞他巴掌 04:102019/10/28 娛樂新聞 鍾欣怡夫妻結婚紀念日開直播吐心聲 曝年初差點離婚 12:232019/10/28 娛樂 歌林今年再次贊助新竹聯合婚禮 13:192019/10/28 財經 認結婚8周年心情變了 阿翔老婆鬆口：放過自己吧 20:242019/10/28 娛樂 歌林贊助新竹市聯合婚禮 04:102019/10/29 產業特刊 佼佼婚禮不邀小S 預告2大哭點 04:102019/10/30 娛樂新聞 歌林發揚台灣之美 贊助新竹聯合婚禮 04:102019/10/31 產業特刊 社會熱門新聞 男女床戰30分急閃人 清潔員開門驚見「染血死屍」 - 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 鶼鰈情深 黃河明妻子沈啟為我首位女民航局長 - 社會 飆罵館長有7前科 前國安局上校下場不樂觀 - 社會 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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