錢比結婚重要！大陸吉林市一名新郎，婚禮進行到一半聽到一句「錢被偷了！」，不管新娘人還在現場，就衝出酒店抓賊。

據《封面新聞》報導，這對新人在結婚當天想出一個浪漫遊戲，就是新郎會將當天收到的紅包錢交給新娘，象徵婚後由新娘掌管「財權」。

沒想到司儀才剛開口，伴娘就慌慌張張衝到台上對新郎大叫：「錢沒了！被偷走了」，新郎一聽，不管婚禮還在進行，便衝出會場抓賊，後來在一間的酒店房間裡，找到裝紅包錢的挎包，可是裡面的錢大都已被偷走。

(中時電子報)