挺韓網紅高鈞鈞。（圖／翻攝自YouTube）

韓國瑜 10/27 台北 青年論壇 激進黨鬧事

27日國民黨總統參選人韓國瑜舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，盼與年輕族群增進彼此了解。場外則聚集大批台灣激進黨青年，不僅非法集會、舉牌抗議更高呼口號。網紅高鈞鈞隻身挺進「韓黑區」，現場青年不僅大讚前高雄市長陳菊「很棒」，還大罵韓清淤沒陳清得多，讓高大笑不止。

網紅高鈞鈞發表影片《韓國瑜10/27台北青年論壇 激進黨鬧事》，直擊台灣激進黨未經申請違法集會遊行，現場舉牌高呼「北棲市長選總統，北漂青年看不懂」、「一隻穿雲箭，市長變不見」、「作業還沒交，為何放寒假」等嗆韓口號，與對街韓粉相互叫陣，警方則在旁舉牌蒐證。

高鈞鈞隻身挺進由激進黨等獨派團體組成的「韓黑區」，現場青年大喊「罷免韓國瑜」，並強調抗議群眾都是高雄人，讓高傻眼：「真的喔！這裡好多高雄人來到現場喔！」青年不知遭諷，還對著鏡頭大喊：「謝謝！罷免韓國瑜！韓國瑜當選騙得夠多了！愛河都沒在清，草都沒在割！基礎建設、捷運建設都在砍！高雄騙完，還跑來全台灣一起騙！」

高鈞鈞大笑回問：「真的喔！喔！那陳菊勒？」現場青年竟大喊：「陳菊很棒啊！」高追問：「所以陳菊都有清水溝喔？」青年大喊：「有啊！」高質疑：「都有那還淹水啊？」青年激動大吼：「韓國瑜也淹水啊！還更嚴重！他清淤沒清得陳菊多！這是真的！」言論一出，讓高大笑不止。

(中時電子報)