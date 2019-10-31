世界大賽第7戰今（31）日繼續在休士頓進行，國民隊一路落後，但在7局上靠著阮棟的陽春全壘打與坎卓克的2分全壘打，反而以3比2逆轉超前，也打掉太空人隊先發投手葛倫基的勝投。

阮棟7局上以陽春炮痛擊太空人先發投手葛倫基，帶動士氣。（美聯社）

賽揚獎級投手葛倫基此泵先發6.1局2安、失2分好投，加上老將2局下古瑞爾率先轟出陽春炮，5局下柯瑞亞適時一壘安打進功，太空人以2比0領先，直到7局上才風雲變色，遭國民逆轉超前。

葛倫基今天先發表現優異，與季後賽前兩次先發相比判若兩人。（美聯社）

國民隊先發王牌、3度賽揚獎得主（2013美聯，2016、17國聯）薛爾瑟擺脫幾天前落枕的陰影，開局投得還不錯，不過2局下被35歲的古瑞爾揮出陽春全壘打；太空人先馳得點，1比0領先。接著艾瓦瑞茲、柯瑞亞又敲出安打，奇利諾斯觸擊失敗，未能將隊友往前推進，最後留下2個殘壘。

古瑞爾在2局下開轟，太空人先馳得點。（美聯社）

太空人隊先發投手葛倫基2009年也拿過美聯賽揚獎，球速雖不如以往快，但今天使出渾身解數，各種變化球混合使用，投球節奏忽快忽慢，控球也很理想，前4局讓國民12上12下，用球數非常精簡，5局投完1分未失，只被敲1支安打。

太空人除了古瑞爾的陽春炮，第2、3、4、5局都有攻勢，進佔得點圈，不過薛爾瑟沉著應戰，逐一化解危機，讓對方前6次得點圈打擊機會都未擊出安打。不過5局下終於被柯瑞亞突破，適時一擊打進第2分，5局打完太空人2比0領先國民。

薛爾瑟前5局被擊出7支安打，送出4次四壞球，有3次三振，用球數達到104球後退場，6局起由左投柯賓接替。也因薛爾瑟前5局盡量壓低失分，國民才有在比賽後段逆轉超前的機會。

國民隊雖一路落後並不氣餒，7局上阮棟終於開轟，追成1比2，葛倫基也在保送索托後退場，由哈里斯接替，只投2球就被坎卓克揮出2分全壘打，一舉逆轉，3比2反而領先。

(中時電子報)