聯盟兩大中鋒對決竟然變成全武行！七六人31日在主場遭遇灰狼，恩比德竟在第3節跟唐斯大打出手，雙方球員也都加入戰局，場上頓時陷入一團混亂，裁判隨即把兩人驅逐出場，七六人最後以117比95輕取灰狼，拿到開季4連勝。
其實這場比賽勝負早無懸念，因為打完上半場，七六人就以62比43大幅領先，沒想到第3節還剩6分42秒，恩比德突然在禁區猛推沒有持球的唐斯，頓時引爆兩人扭打在一起，恩比德被隊友架開後，還在大聲嘲笑對方太過沒品。
結果裁判第一時間就宣布恩比德、唐斯兩人驅逐出場，似乎只想趕緊結束這次衝突，儘管接下來灰狼展開反撲，逐漸縮小落後差距，不過七六人畢竟兵多將廣，隨後換成荷福德、托必亞斯哈里斯、班西蒙斯等人領軍，順利把勝利留下。
儘管提前被驅逐出場，恩比德仍拿七六人最高的19分，托比亞斯哈里斯也有18分、9籃板，柯克馬茲17分，班西蒙斯16分、7助攻，荷福德與賈許理查生各有12分；灰狼則以威金斯19分，傑夫提格15分，唐斯與奈皮爾各有13分。
(中時電子報)
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