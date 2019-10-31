國民黨總統參選人韓國瑜展開傾聽之旅後，與蔡英文總統的民調已拉近，其中最新民調顯示，蔡韓差距從上周原本還超過16個百分點，至今差距11.5個百分點。有網友問及「真的有人相信韓國瑜民調被嚴重低估嗎？」對此，有網友分析後直言「韓國瑜民調的確低估，但低估多少真的不好說」。

綠黨昨天最新總統民調結果顯示，韓國瑜請假後，韓國瑜與蔡英文總統的差距開始縮小，1周內縮短約5個百分點，蔡韓差距從上周原本還超過16個百分點，至今差距11.5個百分點。綠黨分析，藍營選票明顯歸隊，選戰勝負關鍵在投票意願。

網友ben108472在PTT發文指出，過去總統大選民調都是相當準確，當所有民調不分藍綠全部做出韓國瑜輸至少10%以上，「歷史上從來沒有這種情況還能贏的」。他認為，韓國瑜大幅落後已是不爭的事實，只是韓粉同溫層太厲害，讓人以為韓國瑜有很高的民調。他認為不可能民調集體失準，並問及「真的有人相信韓國瑜民調被嚴重低估嗎？」

對此，網友tagso回文表示，他認為「真的不好說」。他相信的確有低估，但低估多少是一個問題。他提及現實狀況是有很多韓國瑜支持者不敢說他支持韓國瑜，並不是國家機器動的厲害，而是同儕的壓力，導致韓國瑜的支持者不願再表態支持。

另外，也有網友認為「真的投票出來本來就不會差這麼多啊」、「太多人不願接受民調訪問，導致民調的『隨機性』被破壞，民調數字才無法反映出真實情況」、「不要小看基本盤」。也有網友認為「民調回答誰只有自己知道，哪來的壓力？」、「答民調時旁邊有同儕嗎？別鬼扯了」、「覺得沒有低估，是蔡高估」。

(中時電子報)