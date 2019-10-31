美式大型連鎖賣場好市多（Costco）以量大實惠著稱，美式大量的採購模式也深受台灣人喜愛。由於好市多是實施會員制，許多小家庭會認為，家中人少根本不需要買那麼大量的東西，否則很浪費。不過一名家庭主婦現身說法，她家裡只有2個人，她特別指出4個值得花費每年1800元作為好市多會員年費的關鍵因素。

她叫作安娜（Anna Baluch），她常被質疑為何要辦好市多會員卡，因為她家裡只有她和老公2人，這樣真的值得去批發量販店嗎？是的，至少對於安娜來說，真的非常值得。安娜在《Business Insider》上透露，有四個關鍵原因，是她為何願意每年繳60美金（約1800台幣）作為好市多年費的理由。

「價格」。珍得很便宜，相比其他小型量販店、超級市場來說，價格更低廉。

「時間成本」。雖然一次購買的份量大，但就是因為量販的優勢，讓安娜可以減短去賣場補貨的時間，她表示，像她這種自由工作者，「時間就是金錢」，批量購買能省去很多時間。

「免費品嘗」。也就是試吃，但不單單只是品嘗而已。安娜解釋，透過嘗試新出的商品，能讓自己產生更多獨特想法，同時，還能品嘗很多美食。

「旅遊優惠」。這讓安娜愛不釋手，她表示，好市多不只有美食生活用品而已，連旅遊行程都有規劃。她發現好市多的預訂旅遊行程比外面也便宜許多，這讓她和老公享受了7天的夢幻之旅。

或許有人認為小資家庭人數不多，就不必去大型賣場，但是對於安娜來說，1800元的年費非常實惠，她享受好市多提供的各項服務，就算只有2人生活，又如何？

(中時電子報)