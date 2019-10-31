據美國地質調查中心（USGS）指出，自前天剛爆發奪走至少7條人命的規模6.7強震後，菲律賓31日民答那峨島納卯西邊30公里處又爆發規模6.8強震，後下修至6.5。

31.10.2019 - JUST IN: Another earthquake hits the Mindanao area in southern Philippines. https://t.co/DZNz57FmvC — Stangel Georg (@gegosi) October 31, 2019

LOOK: Eva's Hotel located along national highway in Kidapawan City collapses after another earthquake hits Mindanao on Thursday morning, October 31. #MindanaoEarthquake | Photo from Genghis Khan Manero pic.twitter.com/LwVgIyJIa2 — MovePH (@MovePH) October 31, 2019

USGS指出，震央在菲律賓納卯市（Davao）西方37公里，震源深度22公里，目前尚無海嘯威脅，亦無傳出任何傷亡，但從推特上顯示，當地已有不少建築物倒塌。

29日上午同樣在民答那峨島達納卯西南方58公里處發生規模6.7強震，深度僅約10公里，多處建築物受損，至今已造程至少7人死亡、近400人受傷。

(中時電子報)