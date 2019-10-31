奪7命強震後 菲律賓又爆6.8強震 09:552019/10/31 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 自前天剛爆發奪走至少7條人命的規模6.7強震後，菲律賓31日民答那峨島納卯西邊30公里處又爆發規模6.8強震。（圖取自EMSC） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據美國地質調查中心（USGS）指出，自前天剛爆發奪走至少7條人命的規模6.7強震後，菲律賓31日民答那峨島納卯西邊30公里處又爆發規模6.8強震，後下修至6.5。 31.10.2019 - JUST IN: Another earthquake hits the Mindanao area in southern Philippines. https://t.co/DZNz57FmvC— Stangel Georg (@gegosi) October 31, 2019 LOOK: Eva's Hotel located along national highway in Kidapawan City collapses after another earthquake hits Mindanao on Thursday morning, October 31. #MindanaoEarthquake | Photo from Genghis Khan Manero pic.twitter.com/LwVgIyJIa2— MovePH (@MovePH) October 31, 2019 USGS指出，震央在菲律賓納卯市（Davao）西方37公里，震源深度22公里，目前尚無海嘯威脅，亦無傳出任何傷亡，但從推特上顯示，當地已有不少建築物倒塌。 29日上午同樣在民答那峨島達納卯西南方58公里處發生規模6.7強震，深度僅約10公里，多處建築物受損，至今已造程至少7人死亡、近400人受傷。 6.7強震搖撼菲律賓 2人被壓死50傷 (中時電子報) #地震 #民答那峨島 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊拉克週末大規模示威 至少67死數千傷 13:472019/10/27 國際 7：28宜蘭近海規模4.3地震 最大震度宜蘭3級 07:392019/10/28 生活 《科技》10.64％複合成長，全球精準醫療市場規模2028年上看2167億美元 10:512019/10/28 財經 野火延燒加州緊急狀態 18萬人撤離280萬人停電 15:092019/10/28 國際 陸熱錢緊追 區塊鏈概念股爆發 04:092019/10/29 焦點新聞 訊連：2020能量爆發 04:102019/10/29 證券．權證 6.7強震搖撼菲律賓 2人被壓死50傷 09:532019/10/29 國際 智原Q3大爆發 獲利9季新高 04:102019/10/30 證券．權證 智慧廁所商機爆發 晶圓大廠包商也有興趣 15:002019/10/30 財經 韓大爆發 民調與蔡差個位數 01:102019/10/31 政治要聞 國際熱門新聞 通烏門震撼彈！白宮國安官員親作證 川普氣瘋 - 國際 影》秀證據！美軍獵殺IS首腦 攻堅影片曝光了 - 國際 沖繩首里城遭祝融延燒逾3小時未滅 世界文化遺產恐不保 - 國際 二戰才被炸慘 世遺沖繩象徵一夕幾毀 - 時事 52歲好萊塢影后 不老秘密靠這廉價保養品 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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