看好去年(2018年)雙11活動期間帶動業績2倍成長，網路家庭（8044-TW）旗下連科通訊以AI及大數據學習為主的語言學習服務Lingvist瞄準雙11年終消費採購商機。

Lingvist今年特別推出雙11期間優惠方案全面7折起，還祭出11/11前購買年方案特價1,999元「限時買一送一」，是有史以來最下殺的活動價格，每天花費不到3元就能讓英文程度有效提升，贈送的年方案甚至不限原購買的會員帳號使用，可以揪團學英文，搶攻線上英文學習市場，有鑑於英語力已被多數台灣企業視為必備的專業職能，全民學習英文的風潮將助長買氣提升，預期今年雙11活動期間Lingvist優惠方案業績將可帶來3倍以上的成長。

同時為有效促進國人的國際競爭力，Lingvist將於12月推出第二屆「Lingvist百分百奉還活動」，邀請會員一起參與挑戰『連續60天不間斷完成100張字卡』任務，成功者可全額退費Lingvist的年方案費用，全力支持培養全民的英語能力。

連科通訊總經理蔡文雄表示：「響應行政院提出2030雙語國家政策發展藍圖，AI語言學習Lingvist台灣團隊持續提出各類型鼓勵學習方案，例如：校園版免費學英文申請、全民免費學習及全額退費學習活動等，運用AI大數據量身打造個人化學習教材，推出各種符合跨領域人才學習語文需求，是提升英語能力必備的輔助自學工具，也積極協助打造年輕世代的語言競爭力。」

Lingvist除了持續優化AI技術及課程內容資源以外，為鼓勵更多台灣用戶養成學習英文的習慣，今年5月舉辦第一屆「Lingvist百分百奉還活動」，自報名開始90天內須完成每日100張字卡之目標，挑戰成功者即可享年方案全額退費，挑戰成功達成率突破50%，顯見不少用戶為提升自身英語能力，卯足全力完成每日持續學習英文的任務，獲得廣大用戶好評迴響。

Lingvist發現，多數挑戰者反應因使用Lingvist堅持90天的不間斷學習，英文詞彙量增加了至少2,000~3,000個單字，也有會員表示，加入Lingvist使用一年的期間，英文程度變化極大，在TOEIC多益考試上，從原先僅能認得3~4成的單字，迄今已可應付考試中出現的單字近9成，就Lingvist台灣團隊統計，去年付費學習課程中，以「多益」最受用戶歡迎，此次活動則有41.5%的參加者，最常使用「多益」為主題課程，年齡層擴及17~59歲，其中介於20~29歲的職場新鮮人占了45%，顯見求職與就業為達到企業要求之語文能力標準，須選擇合適的語言學習平台做為自我進修工具。因介面簡單、進步成效顯著，使參加者繼續使用Lingvist學習英文的意願極高，對學英文也不再感到困難及害怕，持續練習即可穩定地提升英文能力。

本次活動參加者以北部最多，占整體比例超過58%，顯示北部居民對於自我提升語文能力要求較高，而想要透過自主學習維持及增進第二外語之專業技能，超過半數以上的參加者認為，Lingvist具備獨特的「AI智慧演算法」是最實用的功能；於進入課程學習前，可先透過語言測驗進行「程度分級」，快速精準地依使用者程度自動調整複習頻率，不用浪費時間學習不符合程度的內容。其次，大數據、個人化學習功能、挑戰區及查詢學習數據，亦為參加者票選出最方便且特別的功能，不僅利用大數據統計網路文章、新聞、電影等內容最常出現的單字，輕鬆掌握生活常用字，還可依照個人程度及學習歷程，提供個人化題材，增強學習記憶，即使忙碌之餘也能充實英文，不再受限於時間與空間，隨時掌握自我學習狀況！

為號召大家一起加入英文學習行列，預計於今年12月再度舉辦「Lingvist第二屆百分百奉還活動」，希望透過此活動以挑戰及獎勵優惠引發學習動機，廣泛接觸多元客群，並深入用戶的日常生活，更有效地鍛鍊英語自主學習能力。詳細活動資訊請至活動官網查詢。

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