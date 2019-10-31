Yahoo奇摩旗下電商三平台今宣告雙11購物節即將火熱登場！Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩拍賣持續致力提供創新與值得信賴的消費體驗，並分別以深化旗艦品牌策略合作、打造名店聚落、透過直播跨境助攻買氣，帶動今年以來三平台行動影音雙成長。迎戰今年雙11，Yahoo奇摩電商規模、服務、優惠全面升級，更在雙11爆買潮前夕，宣布正式啟用全台首座MIT自動化物流中心，不僅率先導入AI動態儲揀決策技術、更擁有台灣電商業界最高儲量的穿梭式自動倉儲(Shuttle Rack)，力拚高峰貨量增10倍，而Yahoo奇摩拍賣都會送再升級，雙北配送當日到貨，距離不設限、運費再享均一價！

因應雙11，Yahoo奇摩三平台聯手重磅出擊強推好康優惠，Yahoo奇摩購物中心11/1起狂灑億元紅包及5折券，1元押寶拚夯品iPhone 11帶回家，購買指定年度熱銷商品抽1111購物金，滿額再抽豪華郵輪雙人行，刷卡最高享18%回饋；而Yahoo奇摩超級商城主打旗下名店3折起，跨店滿減最高折2萬！Yahoo奇摩拍賣則自11/4起推出精品1元起標、天天搶11元夯品、雙北「都會送」滿額免運、App下單滿299抽日本人氣家電，更祭出賓士名車1111元限時起標！Yahoo奇摩電商雙11要讓消費者驚喜不斷、好逛好買！

科技領航AI助攻！Yahoo奇摩購物中心xYahoo奇摩超級商城目標雙11業績翻倍、

Made in Taiwan! 全新AI「智」動化物流中心啟用

Yahoo奇摩購物中心秉持「好的生活，真的不貴」的理念，運用創新科技提供優質的購物環境，透過AI技術打造個人化首頁、運用邊緣運算技術推出「拍立購」智能服務，帶動行動用戶佔比高達7成，並持續透過首創的聯名卡、無卡分期服務、AR/VR購物體驗，與各大國際品牌結盟開立獨家旗艦店，促動平台業績成長動能。

Yahoo奇摩購物事業群副總裁蔡伯璟表示：「Yahoo奇摩購物中心持續發揮結合媒體、科技與電商的綜效優勢，今年至今已吸引近1,500家新品牌進駐平台，希望透過多樣豐富的折扣好康，全力滿足消費者需求，讓雙11更好買！今年10月，我們也正式啟用與在地團隊合作研發建置的全新MIT自動化物流中心，更是台灣首座導入AI高密度動態儲揀決策技術、擁有目前業界最高儲量穿梭式自動倉儲的物流中心；不僅出庫時間大幅減少60%，在活動高峰期將有效提升10倍產能，為我們締造今年雙11業績翻倍成長強力助攻。」

Yahoo奇摩拍賣多元創新！迎戰雙11都會送再升級，祭出賓士名車、天天日本人氣家電大放送、都會送免運！

秉持「什麼都有，什麼都賣」的品牌核心精神，Yahoo奇摩拍賣深耕在地市場18年，並透過消費行為數據與洞察，結合電商、內容與社群，持續打造買賣雙方便利與安心的交易平台，帶動平台每天有超過百萬件新品上線外，並透過跨螢直播創3億次觀看、攜手Yahoo日本和Buyee的跨境訂單年增4倍，推升平台業績持續成長。

Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕表示：「今年透過強化行動體驗、佈局新零售，藉由『粉絲通』協助賣家深化顧客溝通、活化社群經營，將創新科技帶入平台，助攻賣家打造線上線下超強集客力，推動賣家數年成長3成、商品量翻倍，行動業績佔比近7成。今年雙11期間，平台更升級串連線上線下體驗的『都會送』，除服務範圍擴展涵蓋雙北20個行政區外，同時配送距離不設限，享受當日到貨的購物超速感。未來，我們也將持續導入更多新興與特色賣家參與投入，為拍賣繼續注入新動能！」

瞄準雙11！Yahoo奇摩購物中心x 超級商城x 拍賣重磅聯手出擊，祭出破億優惠

Yahoo奇摩電商雙11購物節自11/1起由購物中心、Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩拍賣3大平台接力登場，雙11促銷累積金額破億，帶給消費者好康不手軟！

Yahoo奇摩購物中心：11/1~11/10暖慶期間，狂灑上億紅包、祭出5折券天天搶；還能每天1元銅板價押寶拚iPhone 11、PS4 Pro、石頭掃地機器人二代等好禮帶回家；購買指定年度熱銷商品抽1111購物金；消費滿1111元玩金虎刮刮樂，抽最大獎Switch Lite；消費滿額抽豪華郵輪雙人行；Apple Watch、LV短夾、PHILO氣炸鍋等夯品5折限時優惠；Yahoo奇摩聯名卡卡友刷卡最高18%回饋；刷花旗萬事達卡，累積滿百萬送8萬刷卡金。

Yahoo奇摩超級商城：11/1~11/10暖慶期間千店3折起，包含知名品牌Levi’s、GAP等，再搶限量神券、抽500超贈點 (1點＝1元)，天天推出夯品爆殺價$11/$111/$1111，消費者將任11家喜愛品牌加入『我的愛店』即可抽iPhone 11，正慶跨店滿減最高折2萬，線上名店聚落逛起來！

Yahoo奇摩拍賣：11/4~11/13期間推出超夯精品1元起標，Chanel包入手趁現在；天天熱門商品11元整點瘋搶，如Dior變色癮誘粉漾潤唇膏、SK-II 晶緻煥白深層修護面?等；雙北「都會送」消費滿299免運，購買商品當日到貨超速達；App下單滿299天天抽日本人氣家電，更祭出折扣碼5折購、賓士名車1111元起標，而平台上與Yahoo! JAPAN拍賣、Buyee合作的日本跨境商品自10/31起，手續費也將為均一價300日幣，預計將掀起雙11火熱高潮！

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