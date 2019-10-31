國人旅遊沖繩必定造訪的世界文化遺產首里城今（31）日清晨驚傳大火，火勢從正殿迅速蔓延至其他木造建築，正殿、北殿、南殿等建築幾乎全部燒毀。首里城是琉球王國的政治行政中心，過去曾在戰火中數度燒毀，二戰期間更被美軍砲轟全毀，1992年才重建完成，是沖繩人心目中的神。

沖繩世界文化遺產首里城31日清晨發生大火。

沖繩世界文化遺產首里城31日清晨發生大火。

世界文化遺產首里城今日清晨發生大火，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，首里城主要分成5棟建築，空拍畫面顯示，多數建物幾乎已被燒毀，日本共同社則指，正殿、北殿、南殿幾乎全部付之一炬。一名圍觀者Yabiku Taumi表示，「首里城只剩骨架，太驚人。」

《日本時報》（Japan Times）報導，首里城是沖繩的象徵，從1429至1879年，作為琉球王國長達400年統治期間的政治行政中心，不過首里城命運多舛，在戰火中多次被毀，最慘重一次是二次世界大戰，日本陸軍在首里城地下挖掘坑道、設置指揮所，在沖繩島戰役中，首里城多次被美軍軍機、戰艦砲火轟炸，最終完全炸毀。

1950年琉球大學在首里城原址上重建，1992年首里城重建，2000年確立為世界文化遺產。該城採用日本及中國建築風格，展現琉球王國長久以來作為連接日本與中國交通要塞的獨特地理位置及文化。

首里城北殿。（圖／美聯社）

首里城被燒，沖繩人相當傷心，那霸市長Mikiko Shiroma說，「首里城是沖繩的象徵，比什麼都重要。」大火延燒時，許多當地人也到場圍觀，一名84歲當地居民Tomoko Miyazato說，「對我們來說，首里城就像神。」

沖繩世界文化遺產首里城31日清晨發生大火，許多民眾在附近圍觀，（圖／路透社）

首里城27日至31日清晨1時曾舉辦一場觀光活動，目前尚不清楚活動與大火是否相關，當地警消單位尚在釐清火災發生原因。

(中時電子報)