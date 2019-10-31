納達爾追求個人生涯第1座巴黎大師賽冠軍，也要角逐成為今年年終球王。(美聯社)

本周ATP職業男網巴黎大師賽，將決定塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic）和西班牙納達爾（Rafael Nadal）誰能以年終排名世界第1結束今年球季，兩人都在32強直落二勝出，晉級16強，繼續朝冠軍目標前進。

如果納達爾能贏得生涯第1座巴黎大師賽冠軍，他就能確定第5度成為年終世界第1，追平康諾斯（Jimmy Connors）和費德勒（Roger Federer）成為年終球王的次數，反之，若納達爾在巴黎大師賽落馬，這項賽事的頭號種子喬柯維奇即可生涯第6度取得年終第1，追上退役名將山普拉斯（Pete Sampras）。

生涯4度在巴黎大師賽封王的喬柯維奇，32強戰克服首盤的不順利，7比6（7比2）、6比4擊敗世界排名第97的法國選手穆特（Corentin Moutet），納達爾則是7比5、6比4打退另一位法國選手馬納瑞諾（Adrian Mannarino）。

最近新婚的納達爾賽後說：「整場比賽我的發球都相當奏效，覺得自己在正確的狀態，畢竟有一陣子沒比賽，剛回到比賽場上總會有點生疏。」納達爾這場比賽送出8記「愛司」。

喬柯維奇則透露最近不太順，但沒有說明詳細原因，「過去3天，一些不幸的事發生在我身上，身體感覺不是很好，影響了場上的活力跟比賽能量，靈敏度、專注力跟續航力種種不同因素都受到影響。」

(中時電子報)