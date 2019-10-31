每天上班、上課用眼過度，為了避免過度用眼導致眼睛健康惡化，除了休息以外，日本眼科院長也推薦吃亞麻仁油、菠菜、櫻花蝦這3種護眼好食材，補充眼睛的營養素，如：Omega3脂肪酸、葉黃素以及蝦紅素。

早安健康報導，日本眼科醫師深作秀春指出，有久盯螢幕眼睛疲勞、近視等問題的人，可以多攝取有助護眼的3種食材：

●第3名 亞麻仁油

它有豐富的Omega3脂肪酸，能抗氧化之外，還能保護視網膜細胞，每天1小匙亞麻仁油就足夠。

●第2名 菠菜

菠菜的「葉黃素」能保護水晶體，日本聖隷濱松醫院眼科部長尾花明也指出，葉黃素能增加眼睛的黃斑部色素，提升辨別明暗的能力，抑制、吸收藍光，預防黃斑部病變、白內障、老花眼惡化。

●第1名 櫻花蝦

日本梶田眼科院長、眼科醫師梶田雅義指出，蝦紅素的抗氧化能力是維生素C的6000倍，能促進眼睛的新陳代謝、消除睫狀肌疲勞、提高血液流動，有助於改善眼睛焦距調節的功能。還有海外研究顯示，蝦紅素有保護視力的效果。

(中時電子報)