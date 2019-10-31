國民黨總統候選人韓國瑜今一早到訪桃園，連跑兩天行程，但對於韓國瑜請假高雄市長3個月，民進黨高雄市議員陳致中相當不滿，痛批韓國瑜帶職參選還拉美國前總統歐巴馬下水，直言這完全是「韓式鬼扯」。

韓國瑜29日在彰化參加青年座談會，被青年朋友問及帶職參選和落跑高雄市長一事，韓國瑜回應說，他自己一開始也不能接受，他舉了美國前總統歐巴馬為例，稱他也是帶職參選。韓國瑜同時也強調，他都是合法請假，高雄的市政問題，他會全程且隨時掌握，他相信3位副市長都能盡心盡力協助衝市政。

但對於韓國瑜的這套說法，陳致中非常有意見，在臉書發文開嗆，歐巴馬也是帶職參選啊！不同的是，歐巴馬2004當選伊利諾州聯邦參議員，2008當選美國總統，參議員是多席次的，1/100，他不是州長！這個跟韓國瑜是一市之長，行政首長是唯一一位，人落跑就鬧空城了，這怎麼能夠類比呢？騙人不懂的嗎？

陳致中最後忍不住痛批，韓國瑜說法，根本是「韓式鬼扯」！

(中時電子報)