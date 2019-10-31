「托育準公共化」上路以來，2到3歲幼兒面臨公立幼幼專班名額遠遠不足，但送私拖和保母卻連一毛補助都沒有，衛福部長陳時中今天上午表示，已經看到這個問題，並承諾「中央會來解決」，將讓家長以負擔最輕合理的狀況，下午將開記者會公開說明。

中時獨家報導「托育準公共化」政策今年8月1日全國統一上路，2歲以下幼兒送托準公共化保母或私立托嬰中心每月可領衛福部6000元托育補助、2-5歲則實施公幼免學費。然而國內2-3歲公立幼幼專班名額遠遠不足，家長只能繼續送托保母，或送貴森森的私幼，造成家長不滿批政府「棄養」，2到3歲階段等於進入補助空窗期，托育補助、公幼兩頭空，成為衛福部、教育部互踢皮球的政策孤兒。

新北市家長李哲銘表示，好不容易等到去年8月推動準公共化政策上路，托育補助只拿了一個月老大就滿2歲，接著要上幼幼專班但都抽不到，如今妻子又懷上老二，一路都是政策孤兒的李父不滿：「難道2至3歲轉大人了嗎？為什麼尿布、奶粉錢不用給了？只能淪政策做半套的犧牲者！」

另一名育有兩子的台北市家長劉芫睿表示，老大今年九月滿兩歲後，登記申請2歲專班根本沒有名額，只能繼續送托保母，但原本每月6000元的托育補助沒了，再加上老二送托保母費用，雖北市政府將加碼補助4000元，但整體養小孩支出仍是沉重的經濟負擔。

(中時 )