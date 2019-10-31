國民黨啟動不分區提名作業，傳出黨主席吳敦義等6名男性「內定」名單，黨內青壯派中常委徐弘庭昨開砲，呼籲主席不該開先例列不分區。吳今天上午出席救國團團慶活動前表示，有人建議他應該考慮不分區，「我沒有拒絕也沒有贊同」，這份名單一定要囊括「年輕、中年、成熟的人」，也要有精神、體力、貢獻、能力都要好。

傳出包含黨主席吳敦義、副主席曾永權、中常委姚江臨、立法院黨團總召曾銘宗、全國農田水利會會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介是黨中央「內定」不分區名單。消息一出，被台南市立委參選人蔡育輝痛批無法接受「老人名單」，黨內青壯派中常委徐弘庭昨天開砲，主席不該列在不分區名單，過去沒有先例，也不適合開先例。

對此，吳敦義上午出席救國團67週年團慶大會前受訪表示，這個很難講，因為也有人建議，他做過三屆立委，行政工作也做過，應該考慮，所以他沒有拒絕，但也沒有贊同。

他強調，現在正在規劃不分區立委名單，一定會有比較年輕、中年、成熟的人，但一定要精神、體力、貢獻、能力都要好才行。

關於太陽花學運國賠案，台北地院昨天判決北市警局賠前台聯立委周倪安等人100萬餘元，吳敦義稱他沒有意見，因為法院有其權責，太陽花學運有一點點造成社會聳動，但是尊重法律，既然法院作出判決，除非再往高等法院申訴，尊重法律。

(中時 )