第二屆2019泰國「台灣紀錄片影展」30日在泰國曼谷SF World Cinema影城開幕，新北市紀錄片獎優選影片《牧者》、《遙遠之地》受邀參與放映。（新北市新聞局提供／譚宇哲新北傳真）

《牧者》導演盧盈良（左一）接受媒體採訪，分享參與新北市紀錄片奬的經驗及台灣紀錄片開放與多元的發展現況。（新北市新聞局提供／譚宇哲新北傳真）

第二屆2019泰國「台灣紀錄片影展」（TDFF 2019）於30日在泰國曼谷SF World Cinema影城開幕，新北市紀錄片優選影片盧盈良《牧者》、許鴻財《遙遠之地》31日也受邀放映，展現台灣社會多元價值。

新北市紀錄片獎優選影片《牧者》導演盧盈良出席TDFF 2019開幕式，並參加以「政府機關如何協助台灣電影事業發展」為主題的座談會，盧盈良表示，新北市紀錄片獎是目前台灣政府機關中，唯一針對紀錄片提供的獎項，不限主題、地域，版權回歸導演，讓紀錄片工作者有自由創作的空間。

盧盈良說，《牧者》獲得2016新北市紀錄片獎第一桶金完成短片，拍攝期間也獲得專業的監製協助，讓拍片更順利，加上版權回歸創作者，讓他可以在其他影展或競賽平台尋求更多的資源與補助，得以完成70分鐘的長版影片，也鼓勵年輕的導演可以勇敢角逐，爭取獎金。

新北市新聞局長蔣志薇指出，新北市紀錄片獎是一系列紀錄片推廣活動，從徵件、評審、協助製作到放映推廣，今年新北市紀錄片獎更積極跨足國際，將觸角向全球延伸，參與了波士頓、泰國等影展的海外放映，也將今年優選作品帶到法國坎城影視節參展，尋求跨國合製的機會。

蔣志薇說，新北市以跨界多元的影像與世界接軌，展現多面向的發展樣貌，透過台泰紀錄片工作者分享交流，期盼讓新北市優質紀錄片被世界看見。

今年TDFF 2019影展共放映《血琥珀＋荃蔴河》、《光＋你的臉》、《在高速公路上游泳＋Goodnight ＆ Goodbye》、《牧者＋遙遠之地》、《跑道終點》、《我們的青春，在台灣》、《未來無恙》、《潰爛癒合掩藏》、《十四顆蘋果》等9部台灣紀錄長片，展期從10月30日至11月3日，除了在曼谷舉行外，也在泰國清邁及孔敬安排播映。

(中時 )