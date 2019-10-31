第二屆2019泰國「台灣紀錄片影展」（TDFF 2019）於30日在泰國曼谷SF World Cinema影城開幕，新北市紀錄片優選影片盧盈良《牧者》、許鴻財《遙遠之地》31日也受邀放映，展現台灣社會多元價值。
新北市紀錄片獎優選影片《牧者》導演盧盈良出席TDFF 2019開幕式，並參加以「政府機關如何協助台灣電影事業發展」為主題的座談會，盧盈良表示，新北市紀錄片獎是目前台灣政府機關中，唯一針對紀錄片提供的獎項，不限主題、地域，版權回歸導演，讓紀錄片工作者有自由創作的空間。
盧盈良說，《牧者》獲得2016新北市紀錄片獎第一桶金完成短片，拍攝期間也獲得專業的監製協助，讓拍片更順利，加上版權回歸創作者，讓他可以在其他影展或競賽平台尋求更多的資源與補助，得以完成70分鐘的長版影片，也鼓勵年輕的導演可以勇敢角逐，爭取獎金。
新北市新聞局長蔣志薇指出，新北市紀錄片獎是一系列紀錄片推廣活動，從徵件、評審、協助製作到放映推廣，今年新北市紀錄片獎更積極跨足國際，將觸角向全球延伸，參與了波士頓、泰國等影展的海外放映，也將今年優選作品帶到法國坎城影視節參展，尋求跨國合製的機會。
蔣志薇說，新北市以跨界多元的影像與世界接軌，展現多面向的發展樣貌，透過台泰紀錄片工作者分享交流，期盼讓新北市優質紀錄片被世界看見。
今年TDFF 2019影展共放映《血琥珀＋荃蔴河》、《光＋你的臉》、《在高速公路上游泳＋Goodnight ＆ Goodbye》、《牧者＋遙遠之地》、《跑道終點》、《我們的青春，在台灣》、《未來無恙》、《潰爛癒合掩藏》、《十四顆蘋果》等9部台灣紀錄長片，展期從10月30日至11月3日，除了在曼谷舉行外，也在泰國清邁及孔敬安排播映。
(中時 )
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