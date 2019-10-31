在乾燥的聖安娜焚風助長之下，美國加州山林大火今天迅速延燒，逼近數千戶民宅及洛杉磯市郊的雷根總統圖書館，氣象局還得發布罕見的紅旗警報，才足以警告大火有多危險。

這場大火是在文杜拉郡（Ventura）錫米谷（Simi Valley）爆發，距離28日爆發的大火起火點約50公里。先前那場大火吞噬了西洛杉磯蓋提中心（Getty Center）附近灌木覆蓋的山丘，還逼得一些豪宅區住戶撤離。

錫米谷這場Easy Fire火勢猛烈，很快成為今天各地竄起的幾處火苗中，延燒最嚴重的一處。目前已有7000戶民宅撤離，影響約2萬6000人。

文杜拉郡消防局助理局長庫克（Chad Cook）告訴記者：「在時速40至50英里（約80公里）的風勢助長之下，這場大火今天非常快速地席捲我們。」

國家氣象局（The National Weather Service）針對洛杉磯和文杜拉郡的大火發布前所未見的「極端紅旗警報」（extreme red-flag）。

(中央社)