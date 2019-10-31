有一位飯店清潔人員在進房清潔時，驚見一具遭到床單包裹完整的屍體，且床單上血跡斑斑，嚇對方趕緊報警處理。警方循線趕到現場，不過卻在打開床單後發現，裏頭並沒有預想的血屍僅有用棉被與枕頭塑造的「假屍體」。

(圖/取自ประพันธ์ แสงมาน FB)

這起事件發生在泰國的沙沒巴干府的帕巴登縣(Phra Pradaeng)，網友ประพันธ์ แสงมาน在臉書上PO了一系列的照片並且說明了事情的經過。據《khao sod》報導，有一位清潔人員打電話給警方表示自己在飯店發現了疑似被床單包裹的屍體。警方趕到現場後，發現在床旁有一具遭到床單包裹的「遺體」，隨後警方將床單打開發現只是一場虛驚，裡面只有兩個枕頭和毛巾。

事後，56歲的飯店清潔阿姨表示，約莫在凌晨一點時有一對年輕男女使用過房間，接著在一點半後顧客便匆忙地離開，不久他們便發現了這具「血屍」。該名女士表示，雖然顧客當這是個玩笑，但卻會使其他人受到驚嚇，大家一點也不喜歡，當然也不好玩。

而警方透露，床單上的血跡應當是女性的經血。也譴責了開玩笑的男女，認為他們浪費了警方的資源以及另飯店員受到驚嚇。

(中時電子報)