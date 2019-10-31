台灣有個本土服飾品牌「 Lativ 」，因為價格實惠，材質又不錯，吸引了不少粉絲。近日一位網友在 PTT 貼文詢問， Lativ 有款超便宜的帆布鞋，不知道是否要入手。貼文曝光後，立刻引起網友熱議，最後釣出老顧客大推表示，超好穿，已回購 3 雙了！

PTT 上有網友貼文提到， Lativ 的帆布鞋可以買嗎？（圖／翻攝自PTT）

PTT 上有網友貼文提到， Lativ 的帆布鞋可以買嗎？大學時期曾買過一次，但很快就脫邊，因此經驗不是很好。但最近看到廣告又被燒到，不知道多年後是不是好點了？

貼文曝光後，引起熱烈迴響，不少網友回應，「圓頭的帆布鞋很好穿耶！推薦！」、「版型適合腳寬又厚的人，還不錯～」、「可以買，便宜好穿」、「可以吧！目前兩年多還沒壞」、「便宜好穿，鞋底比c牌軟楦頭也比較寬，買長筒沒被磨」、「就還可以350算cp爆表了吧」、「便宜，覺得壞掉也不會心痛的價格」、「買了三雙囤貨，可以買..真的好穿」、「好穿～已經買了3雙了（都不同色）」、「買過好幾雙，穿起來都很舒適喔」。

Lativ必買「高CP神物」 網推爆：早回購3次。（圖／翻攝自Lativ官網）

不過也有部分網友表示，「個人覺得好硬又磨腳」、「看腳型的吧，我覺得好難穿」、「尺寸如果抓對還行，白鞋好穿，可是會泛黃，我買同款別色好像沒那麼好穿？」但也有網友回應說，「這麼便宜的話，可以接受吧？」、「帆布鞋本來就這樣」、「便宜就這樣啊」。

(中時電子報)