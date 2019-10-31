現場有位101歲老榮民也特地趕來謁靈。(林宏聰攝)

國民黨總統參選人韓國瑜兩天桃園傾聽之旅，31日上午從大溪慈湖謁靈展開，現場有位101歲的榮民老伯伯也坐輪椅來支持韓國瑜，桃園市議長邱奕勝、立法委員陳學聖、立委參選人魯明哲陪同。韓國瑜謁靈全程神情肅穆，向先總統蔣公行獻花、三鞠躬禮。韓國瑜離開前再與榮民伯伯致意。

(中時 )