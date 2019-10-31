韓國瑜抵桃園慈湖謁靈 101歲榮民到場挺韓 10:332019/10/31 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜31日桃園傾聽之旅首站至慈湖謁靈。(林宏聰攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 現場有位101歲老榮民也特地趕來謁靈。(林宏聰攝) 國民黨總統參選人韓國瑜兩天桃園傾聽之旅，31日上午從大溪慈湖謁靈展開，現場有位101歲的榮民老伯伯也坐輪椅來支持韓國瑜，桃園市議長邱奕勝、立法委員陳學聖、立委參選人魯明哲陪同。韓國瑜謁靈全程神情肅穆，向先總統蔣公行獻花、三鞠躬禮。韓國瑜離開前再與榮民伯伯致意。 (中時 ) #韓國瑜 #慈湖 #桃園 #榮民 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓背上蓋天后宮官印 韓國瑜：公費遊學一年非吹牛 10:222019/10/27 政治 韓造勢太可怕！他坦言：小英選情悲觀了 08:582019/10/28 政治 韓國瑜請假 綠委開記者會：胡謅了兩周 12:332019/10/28 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 藍營立委許毓仁：蔡英文民調到頂 但韓國瑜... 00:012019/10/29 政治 「白胖說」高招！名嘴：韓把蔡英文打回庶民 09:382019/10/30 政治 「黑韓教父」曝：韓表現出他「一定要當老大」的氣魄 11:172019/10/30 政治 補助交換生政見有感 未來事件交易所韓蔡差距拉近！ 13:312019/10/30 政治 李正皓：韓國瑜「白胖說」掌控聲量 牽著選戰節奏走 18:152019/10/30 政治 韓國瑜民調被嚴重低估？他分析後吐實情 09:492019/10/31 政治 政治熱門新聞 綠營瘋傳大選試算 高嘉瑜爆韓蔡最終結局 - 政治 為什麼要幫韓國瑜？張善政透露關鍵人物... - 政治 趙少康泣血真心話 網淚喊：拜託藍軍投韓吧！ - 政治 廟口阿北一句話 網：民進黨老巢要被刨光了！ - 政治 為什麼年輕人8成黑韓？韓營終於曝實情！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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