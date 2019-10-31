玉井派出所員警幫民眾尋回被竊腳踏車，失主與員警至慈惠堂答謝瑤池金母。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市玉井區民眾腳踏車遭竊，失主至玉井慈惠堂擲筊詢問瑤池金母失車能否找回，連續擲出3個聖筊，警方果真在5日後將失竊腳踏車尋獲送回，讓失主女兒破涕為笑。

台南市政府警察局玉井分局10月初接獲民眾報案，指稱停放於自家騎樓下腳踏車遭竊，失主表示該部腳踏車係就讀國小女兒最近才收到的生日禮物，非常珍惜該部腳踏車，希望警方能幫忙尋回。

玉井派出所員警受理報案後立即展開偵辦，經調閱轄內監視器，輔以沿線探訪商住家，指認犯嫌身分，竊嫌坦承因為酒後無法騎乘機車，才隨機竊取腳踏車代步，復帶同員警至棄車地點尋獲失車，全案順利偵破並將腳踏車歸還失主。

期間失主看到女兒在腳踏車失竊後整天悶悶不樂，便到玉井慈惠堂擲筊詢問瑤池金母失車能否找回，結果連續擲出3個聖筊，失主半信半疑，認為腳踏車無牌照等明顯可供辨識特徵，應該是很難找回。

沒想到玉井分局員警在案發5日後就將失竊腳踏車尋獲送回，讓家人又驚又喜，女兒也因找回心愛腳踏車而破涕為笑，不斷感謝警察叔叔辛苦的幫忙。

(中時 )