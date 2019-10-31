台北市警局因2014年太陽花學運324驅離群眾及學生占領行政院，被判國賠。當時擔任台北市長的國民黨副主席郝龍斌在臉書發文，三問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，痛批司法竟向街頭暴力低頭，「打砸行政院、立法院還可以靠打官司賺錢」，該判決是「國恥」，警察何辜，他為辛苦的警察加油。

郝龍斌說，太陽花非法衝撞、佔領官署，以暴民之姿破壞公物，警察盡責依法行政、正當執法，將失序、目無法紀者驅離官署，維護社會運作必要的公眾秩序，何錯之有？哪來國家賠償必要？難不成法院真是民進黨開的？

他說，今天當家作主的蔡英文跟蘇貞昌是不是公開表態一下，挺不挺自己的員警同仁依法行政？如果今天是蔡英文的總統府或蘇貞昌的行政院半夜被人侵入作客，你們是不是還會開燈、泡茶招待客人？你們到底要站在維護法紀的警察這邊、還是肆無忌憚的暴民那邊？

郝龍斌說，人，當然要為自己的行為負責。司法屈從於暴力者的法律勒索，為暴民背書，認證暴力行為的合法性，向街頭暴力低頭，結果打砸行政院、立法院還可以靠打官司賺錢；警察執行公權力，捍衛正義，卻落得如此下場。這種偏頗荒謬的鬧劇，讓民主法治在台灣盡成笑話，真是國恥。

他說，此例一開，未來示威者只要政治正確，打著公民不服從招牌，還會有警察認真執法嗎？要第一線警察同仁怎麼堅守法律信條？這種司法判決會讓人覺得公道嗎？消極不執法的態度就是法官想要的嗎？台灣還會有未來嗎？

郝龍斌強調，公理是非何在？他為辛苦的警察加油！

(中時 )