桃園市百貨週年慶戰況延燒到11月份，大江購物中心將於11月6日至30日集結館內51家餐飲品牌，推出「好饗去大江」餐飲週年慶，祭出聯名卡友餐飲消費滿1000元加送180現金券，再加上首七日來店禮200元，創下桃園唯一餐飲回饋率38%，為期25天檔期陸續推出甜點買一送一、獨家超值套餐，還有APP轉轉樂將送出1萬份餐點套餐好禮，大江以獨家特色餐廳及優惠優勢吸引人潮，全力衝刺今年度目標業績60億。

餐飲品牌業近年來翻身成為百貨零售業的聚客招財貓，有助於增加來客數進而帶動館內非餐飲品牌業績，位於桃園市的大江購物中心在歷經四年、斥資四億打造6000坪地下遊逛街城於2017年9月盛大開幕，米其林星級、全台唯一、全桃獨家等特色餐廳美食陸續進駐，不只平日吸引人潮，假日更是一位難求，再加上今年十月份引進首次在桃展店的新加坡「黃亞細肉骨茶」，大江購物中心已成為大桃園地區的美食重鎮。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，對於百貨零售業而言，11月份可說是挑戰月，前有同業週年慶促銷大戰，後有『雙11』電商網路搶單競爭，在雙面夾殺壓力之下，大江希望藉由獨家特色餐飲品牌魅力的優勢增加來客數，如此有機會吸引人潮挹注至其他樓層，可望帶動全館業績成長二位數。

大江準備超過萬份的餐廳美食套餐兌換券，只要下載大江APP免費註冊成為會員，憑活動期間任一筆不限金額的餐飲消費發票，即可每天參加「好饗去大江-無料饗樂」APP線上抽獎活動，就有機會獲得：美式餐廳TGI FRIDAYS、藍屋日本料理、兩班家韓式碳烤、COLDSTONE酷聖石等熱銷套餐兌換券以及仟元餐飲禮券，只要一筆餐飲消費，會員在家滑手機也能輕鬆拿大獎。

「好饗去大江」可說是美食版的週年慶，大江館內各家餐廳紛紛推出難得一見的優惠餐點組合，買一送一的優惠包括：美式餐廳TGI FRIDAYS的炭烤豬肋排，法國百年烘焙名店PAUL的皇家檸檬塔、可娜麗、皇家巧克力塔，翰林茶棧的國宴珍奶等。於10月底開幕的「黃亞細肉骨茶」於11月11日「雙11」當天推出原價260元的上等肉骨茶只要110元，勝政豬排的厚切里肌套餐原價430元、首三日特價220，義式屋古拉爵於首三日推出手撕牛肉瑞卡達pizza半價只要124元。

(工商 )