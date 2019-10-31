天主教慶祝來台傳教160周年舉辦「公益園遊會」，靜宜大學董事長蘇耀文主教與來自世界各國的學生，積極參與各項公益活動傳遞愛心與關懷。（陳世宗攝）

「公益園遊會」結合各教友團體，推出遊戲、美食、蔬果、跳蚤市場等公益攤位，號召民眾做愛心。（陳世宗攝）

靜宜大學董事長蘇耀文主教（前右五）、校長唐傳義（前右四）等，透過文化共融、世界和平公益園遊會等活動，傳遞愛心與關懷。（陳世宗攝）

天主教慶祝來臺傳教160周年，舉辦「公益園遊會」，靜宜大學史瓦帝尼、宏都拉斯、德國、俄羅斯、法國、美國、布吉納法索、日本及馬來西亞等10多國學生展現各國特色餐點、日本浴衣體驗等創意節目，帶領民眾體驗異國風情。

靜宜大學由美國主顧修女會創立，擁有豐沛的國際化資源，也是培育學生國際移動力、累積海外實戰經驗的重要推手！校長唐傳義說，該校2019年國際生超過1300位，來自世界各國的學生，利用假日到偏鄉國小教導孩童英文、協助社區課程，也積極參與各項公益活動，在臺灣傳遞愛心與關懷。

靜宜大學董事長蘇耀文主教表示，天主教長期關懷偏鄉、弱勢族群及新住民，今年是天主教來臺傳教160周年，日前特別結合社會企業資源，透過文化共融、世界和平公益園遊會等活動，傳遞愛心與關懷。

「公益園遊會」結合80餘個教友團體，推出遊戲、美食、蔬果、跳蚤市場等公益攤位，號召民眾做愛心；社會公益團體也共襄盛舉，捐贈200萬元，加上園遊會收益，一起捐贈給教區內八個啟智機構，幫助更多弱勢族群與孩童。

最特別的是來自史瓦帝尼、宏都拉斯、德國、俄羅斯、法國、美國、布吉納法索、日本及馬來西亞等10多國學生展現各國特色餐點、日本浴衣體驗等創意節目，帶領民眾體驗異國風情。

靜宜大學海青班廚藝與餐廳管理科學生張耀翔，與同學特別製作馬來西亞的咖央吐司、囉喏、印度拉茶及薏米馬蹄水等特色小吃，在園遊會中義賣。他說，活動中雖然累，也感受付出的喜悅，感謝在臺灣幫助海青班學生的師長及朋友！

來自法國，目前在靜宜大學華語文教學中心學習中文的丹凱撒與柯蘭萌表示，參與公益園遊會，跟來自各國的學生，共同製作特色餐點，很有意義，是很好的經驗。

以愛傳愛！宏都拉斯學生梅娜說，很感動能跟靜宜師生共同奉獻做愛心，尤其讓與會民眾品嚐來自宏都拉斯的咖啡，很有意義。最開心的是收入盈餘全數捐助教區內八個啟智機構，讓愛心幫助更多人。

這是充滿愛與溫暖的公益園遊會！來自日本，目前就讀靜宜四年級的林遼汰說，這是第一次參與教會舉辦的公益活動，希望透過交流及浴衣體驗，讓臺灣朋友更瞭解日本文化，希望未來能參與更多相關活動。

(中時 )