日本法務大臣河井克行被雜誌爆料他妻子、參議員河井案里的事務所送人超過法律規定金額的禮品，他今天向日本首相安倍晉三遞辭呈。安倍9月11日改組內閣至今，已有2閣員辭職。

日本放送協會（NHK）報導，「週刊文春」雜誌報導，河井克行的妻子、今年7月當選參議員的河井案里事務所涉嫌送給選舉走路工超過法律規定的金額，此外她送給選民馬鈴薯、玉米等禮品，也涉嫌違反法規。

消息傳出後，河井克行為了避免法務行政受到影響，今天上午8時（台灣時間7時）會晤安倍，提出辭呈。

在河井提出辭呈後，安倍今天上午在首相官邸（行政中心）對媒體表示，對人民感到很抱歉，會努力施政以挽回人民的信賴。

安倍表示，河井說一定要避免法務行政的公正性遭質疑，所以要辭職去法務大臣職務，他尊重河井的意願。

面對媒體，安倍說：「任命河井為法務大臣的人是我，造成這樣的結果，我深感自己有任命責任，想向人民深深致歉。」

本月25日，原本是經濟產業大臣的菅原一秀也因為涉嫌違法包奠儀、贈哈密瓜等禮品給選民而引咎辭職。今天法務大臣河井也辭職，針對2位閣員辭職一事，安倍表示會嚴肅看待此事，身為首相會更加自我惕勵，做好行政責任。

法務大臣的職缺，安倍決定任用前少子化大臣森雅子繼任。上午8時半左右，森雅子走進首相官邸與安倍會談。現年55歲的森雅子是參議院福島選區選出的參議員，當選3次。律師出身的森雅子曾任金融廳的課長輔佐等職，2007年參議院選舉時首度當選。

現年56歲的河井是眾議院廣島3區選出的眾議員，當選7次，於1996年眾議院選舉時首度當選，曾任法務副大臣、眾議院外務委員長、首相輔佐官、自民黨總裁（黨魁）外交特別輔佐，長期輔佐安倍的外交事務，上個月安倍改組內閣，河井首度被延攬入閣。

(中央社)