先前陸媒廣泛報導，解放軍一架直升機11日發生故障，33歲的飛行員龔大川在試圖降落時，選擇避開河南的住宅區與民眾，不幸撞上山崖，機上37歲的溫偉彬與24歲的羅偉也都身亡。而3人曾在中共10月1日建政70周年的大閱兵中一顯身手，駕駛直升機，在空中組成「70」的字樣。他們罹難後，都受到英雄式的表揚。

不過，香港「中國人權民運資訊中心」30日卻有不同的說法，消息指出，解放軍南部戰區第75集團軍「第121空中突擊旅」在10月上旬時，進行了千里外「突擊香港」演習，從廣西崇左市出發，突擊800公里外湖南省漵浦縣的假想目標「香港」。

不料在10月11日晚19點40分時，一架解放軍最新型的軍用運輸直升機直-8G在漵浦縣撞山墜毀，機上11人全部罹難，其中包括3名駕駛軍官和8名士兵。而3名軍官分別是中校溫偉彬，少校龔大川與中尉羅偉。

解放軍目前只有兩個「空中突擊旅」，一個是中部戰區83集團軍的「空中突擊第161旅」，基地在河南的湯陰縣，而南部戰區第75集團軍的「空中突擊121旅」，則在廣西崇左市，以及湖南省漵浦縣都有基地。

其中121旅崇左市的基地距香港約690公里，而漵浦基地則離香港約720公里。消息指出，121旅用的是最新型的直-8G運輸直升機。據解放軍稱，它可搭載30名武裝人員飛行1,000公里，也具備晝夜和全天候及全地域的飛行能力。

(中時電子報)