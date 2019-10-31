鄭秀文和閨密聚會。(圖／翻攝自IG)

港星許志安今年4月被拍到和女星黃心穎車上激吻，雖然事後他出面認錯痛哭，鄭秀文也選擇原諒回收腥夫，不過雙方都形象盡失，而黃心穎也從此神隱，近況成謎，30日網上爆出她其實已懷許志安孩子，甚至準備在美國結婚，消息震撼外界，對此，兩人都沒做出回應，而鄭秀文仍在IG曝光自己最新動態。

黃心穎自從變成人人喊打的小三後，就飛到美國避風頭，近況成謎的她，不時傳出她改名、轉行當房仲等消息，現又被爆其實她其實懷了許志安孩子，且準備結婚，瞬間引起熱議，但網友都對可信度存疑，認為僅是一則對話截圖，沒有辦法證實真假，雙方至今也都沒對此爆料做出回應。

而鄭秀文則在IG分享自己動態，她透露好姐妹也是張衛健老婆張茜來香港，一群閨密在她家聚餐，她也曬出合照，對著鏡頭燦笑的她，看起來氣色相當好，她也寫下：「女人聚會，珍惜，人大了難得放肆地笑，但這夜相聚令我們都能把煩惱儘量忘掉」，不知道是不是對最近的事情有感而發。

(中時電子報)