鄭秀文和閨密聚會。(圖／翻攝自IG)
鄭秀文和閨密聚會。(圖／翻攝自IG)

港星許志安今年4月被拍到和女星黃心穎車上激吻，雖然事後他出面認錯痛哭，鄭秀文也選擇原諒回收腥夫，不過雙方都形象盡失，而黃心穎也從此神隱，近況成謎，30日網上爆出她其實已懷許志安孩子，甚至準備在美國結婚，消息震撼外界，對此，兩人都沒做出回應，而鄭秀文仍在IG曝光自己最新動態。

黃心穎自從變成人人喊打的小三後，就飛到美國避風頭，近況成謎的她，不時傳出她改名、轉行當房仲等消息，現又被爆其實她其實懷了許志安孩子，且準備結婚，瞬間引起熱議，但網友都對可信度存疑，認為僅是一則對話截圖，沒有辦法證實真假，雙方至今也都沒對此爆料做出回應。

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小小心聲，Mi以為「花椒之味」已經落畫，但原來仍有在公映，（當然只剩下小量戲院） 有點遺憾的是爸爸媽媽都因為身體虛弱和行動問題而不能親身去到戲院看女兒（mi） 的電影，也令我想到七月份的Follow mi concert, 兩老都已經不能再像以往「能夠親身去看演唱會現埸」，想起父母以往總是身體力行去支持我這個女兒，我深深感受到父母已踏進了另一個更年老的階段。「花椒之味」說的是親情，「如樹」這個大女兒的角式提醒我趁一切還在，好好珍惜。 生命老死病看似很悲哀，但只要有好好去愛，就起碼不會有遺憾。心中有愛，就會微笑。

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而鄭秀文則在IG分享自己動態，她透露好姐妹也是張衛健老婆張茜來香港，一群閨密在她家聚餐，她也曬出合照，對著鏡頭燦笑的她，看起來氣色相當好，她也寫下：「女人聚會，珍惜，人大了難得放肆地笑，但這夜相聚令我們都能把煩惱儘量忘掉」，不知道是不是對最近的事情有感而發。

許志安小三神隱半年 網爆懷了他孩子！傳將在美結婚

(中時電子報)

#黃心穎 #許志安 #鄭秀文