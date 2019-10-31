網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜苦民所苦的形象深入人心，有一網友就表示，她搭計程車時，遇到一個40歲的計程車司機，司機說他一開始投前總統阿扁、後來投總統蔡英文，但這兩人都讓他對未來失望，現在只剩下手上這張票，所以他會投給韓國瑜，因為韓懂我們想什麼！

有網友在粉專《李四川後援會》臉書上表示，「昨天搭計程車，司機大約40歲，一上車聽他在收聽村長直播，跟他說我也是村民，聊開了，他說他一開始投阿扁、後來投蔡英文，可是他的生意越來越差、社會風氣越來越差、年輕人越來越不倫不類、台灣的民主倒退至少20年、他說對未來非常失望，只剩手上這張票了」。該網友更表示，「所以後來我們的共識就是：2020下架民進黨，票投韓國瑜，再一人拉五票」。

底下網友也紛紛表示，「大家不要怕，只要團結，唯一支持韓國瑜，立法委員國民黨全壘打，大家加油」、「要投給韓國瑜一切都會回到正常來。社會風氣改善。人倫道德發揚。人與人之間和平友好相處。生活感到幸福」、「手中的一票一定要投給韓國瑜翻轉台灣」、「生意難做！社會問題日益嚴重！這才是庶民的真實感言喔」！

(中時電子報)