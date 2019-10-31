林口警分局於現場進行安全維護及交通規劃管制措施等工作。(林口警分局提供／吳亮賢新北傳真)

此次特別加入新北市警察局刑事警察大隊警犬隊的支援。(林口警分局提供／吳亮賢新北傳真)

警方祭出「訊號阻斷器」防止未經申請的空拍機干擾賽事。(林口警分局提供／吳亮賢新北傳真)

2019台灣裙襬搖搖LPGA於10月31日(四)至11月3日(日)在林口美麗華高爾夫球場盛大展開，為讓活動進行順遂，林口警分局一個月前開始縝密規劃相關要點，全心全力投入安全維護及交通規劃管制措施等工作。

林口警分局指出，活動期間在各個路口、管制區周邊進行場地安檢，透過金屬探測器嚴密搜查每個角落，特別加入新北市警察局刑事警察大隊警犬隊的支援，加強安檢力道不放過任何可疑事物，以確保參與活動的選手與民眾的人身安全，

此外，警方更祭出「訊號阻斷器」防止未經申請的空拍機干擾賽事，避免精彩賽事被不當干擾有失公平性；警方也呼籲，球場地處偏遠，沿線山路彎曲且狹窄，應小心慢行，切勿超速、任意超車並遵守道路交通安全規則規定行駛。

分局長陳保安表示，活動期間林口警分局嚴正以待，確實檢視勤務部署，包括現場部署、交通崗與駐地待命警力，期能做好安全維護及交通疏導等工作，同時呼籲民眾務必聽從現場交通管制人員的指揮，井然有序的排隊，用熱情的心幫支持的選手大聲加油。

(中時 )