搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室今天宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，專區整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，AVG遊戲也將在今天下午3點2分推出，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。

蔡辦發言人顏若芳表示，「小英日常」作為官網分支，主要目的在整合所有社群相關內容，方便英粉「一網打盡」，網站上包含各種巧思，例如「英文英文」節目項內，網友在觀賞小英總統親自教學的最實用國防、外交、民俗英文片之後，還能進行英文小測驗，依據答題成績還能獲得英文老師的各種不同評語。

發言人廖泰翔也舉例，當時與小英總統一同拍的「台菜與它們的產地」單位影片，除了能在「小英日常」裡看到以外，還貼心附上食譜，讓「辣英粉」也能在家DIY。

網站也推出互動式活動「萬人共筆：小英安價」文章投稿接龍，並有「總統府大冒險」AVG社群遊戲，廖泰翔提及台灣去年遊戲產值將近580億，「總統府大冒險」遊戲專案由十多人的年輕團隊結合動畫、音樂、設計、插畫、媒體等多項專業領域人才，與競辦共同討論完成，展現台灣年輕、創意及軟實力。

(工商 )