新北市勞工局公布今年第5波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法的雇主名單共314家，其中4家業者遭處罰鍰共計169萬元，包括先進工業、嘉捷科技、淡水客運、基隆客運，勞工局表示，違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的違法雇主查詢專區。

勞工局指出，勞基法違規以未依法給付加班費最為嚴重，計有89家；其次為出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，計有60家；使勞工超時工作則有41家；另外，未足額提撥勞工退休準備金者也有3家；未按月提繳積欠工資墊償基金者，則有1家。

違反職安法部分，以未提供必要的安全衛生設施最為普遍，計有51家；另違反性工法有3家。

勞工局表示，電路板製造業者先進工業未足額給付勞工加班費、使勞工超時工作、未給予勞工例假休息及未給予國定假日加倍工資，共遭處罰鍰57萬元；另電子產品製造業者嘉捷科技未足額給付勞工加班費，由於是第5次違法，遭處罰鍰40萬元。

此外，淡水客運、基隆客運分別使勞工超時工作、未給予勞工輪班適當間隔休息及例假休息，各遭處罰鍰40萬元及32萬元。

勞工局提醒，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，可依照違規次數及僱用勞工人數決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市櫃公司，將加重裁罰金額百分之二十，呼籲雇主莫存僥倖。

(中時 )