97歲伯伯周志興（中）在家人陪同下前來給韓國瑜支持。（邱立雅攝）

曾參與古寧頭戰役101歲榮民伯伯方志達（中）凌晨3時就起床自己搭公車來給韓國瑜支持。（邱立雅攝）

國民黨總統參選人韓國瑜兩天桃園傾聽之旅，31日上午從大溪慈湖謁靈展開，現場有2位榮民老伯伯來支持韓國瑜，分別為101歲的方松達與97歲的周志興，其中方松達更早在凌晨3點就起床自行搭公車前來，就是要給韓國瑜滿滿支持，甚至還當場激動落淚。

方松達在1945年就是國民黨員，頭上還頂著金門古寧頭戰役留下的傷疤，他說當年要加入國民黨十分不易，需經過層層考核才能成為黨員。多年來方松達孤身一人在台灣，目前住在桃園榮民之家，在慈湖想起當年抗戰艱辛，忍不住烙下淚來，並表示身為老國民黨員，就是特地來支持韓國瑜的。

另一名97歲的伯伯周志興則由家人推著輪椅前來，家人表示知道韓國瑜要來謁陵，早早就報了名，全家一起來。周志興也是超過50年的忠貞黨員，希望透過行動來表示對韓國瑜的支持。

韓國瑜首站前來慈湖謁陵，由桃園市議長邱奕勝、立法委員陳學聖、立委參選人魯明哲陪同。韓國瑜謁靈全程神情肅穆，向先總統蔣公行獻花、三鞠躬禮。韓國瑜離開前與榮民伯伯致意，並分別替榮民伯伯簽名，還不忘要他們多保重身體，相當貼心。

(中時 )