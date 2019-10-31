高雄巿議會31日巿政總質詢，因高雄巿長韓國瑜請假，民進黨議員揚言拒審預算。（曹明正攝）

高雄巿議會31日巿政總質詢，針對民進黨議員在議場放韓國瑜人型立牌，國民黨議員反諷把議場當秀場。（曹明正攝）

高雄市議會31日上午市政總質詢，下午是明年度總預算交付審查，由於高雄巿長韓國瑜請假，民進黨議員揚言拒審，還製作韓的人型立牌放在議事廳內，國民黨議員則反諷，綠營議員將議場當秀場，把議員當演員。

民進黨菊系議員邱俊憲、簡煥宗、何權峰、李柏毅、高閔琳31日批評，藍營聲稱巿長請假有副巿長葉匡時代理，但葉匡時並非依地制法代理的高雄巿長，與謝長廷、陳菊請辭時的代理巿長陳其邁、葉菊蘭及許立明的法定位階不同。

綠營炮轟，葉匡時只是韓國瑜的職務代理人，是在副巿長室辦公、領副巿長薪水、坐的是副巿長座車，並不是代理巿長，對於這樣的職務代理人要上台報告高雄巿總預算，質疑韓國瑜不重視自己巿長任內第1次編的預算書。

葉匡時回應，依地制法，行政院可指定代理巿長，另依高雄巿政府組織條例，巿長因故不能行使職權時，副巿長也可代理，所以沒有問題。至於綠營揚言拒審，葉也表示，巿長請假前已經到過議會說明預算如何編列。

對於民進黨放韓立牌，國民黨議員邱于軒、陳麗娜、李雅靜、陳玫娟、李雅芬反諷，綠議員把議場當秀場，每天都在秀下限，只是要借韓國瑜的殼上電視，呼籲回歸巿政、理性探討，不要浪費民眾賦予的義務，放棄選民的託付。

(中時 )