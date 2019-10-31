對於這項結果，有網友認為「這是有點扯！不過最近有拉回的」。(取自PTT)

國民黨總統參選人韓國瑜近日持續進行傾聽之旅，民調也開始出現變化。最新民調顯示，2020總統選舉若是藍綠對決，蔡英文以40.3%贏韓國瑜的25.1%，兩人相差15.2個百分點。對此，網友轟「這是有點扯！不過最近有拉回的，我是覺得還好」。

新媒體《品觀點民調中心》今針對總統大選發佈最新民調，2020總統選舉若是藍綠對決，蔡英文以40.3%贏韓國瑜的25.1%，兩人相差15.2個百分點。然而，就最近5次的民調趨勢，蔡英文支持度已達4成天花板，而韓國瑜的支持度本周明顯下滑至25.1%，創下歷次調查新低。

對於這項結果，網友認為「這是有點扯！不過最近有拉回的，我是覺得還好」、「韓史上最低欸，但勉強守住25%」、「不是反轉了？」、「做假民調」、「陳同佳事件有傷到蔡政府，韓雖然常失言但佔據絕大多數網路聲量，差距應有縮小」、「時間還早，綠營如果一副穩贏的囂張模樣，會激起中間選民轉向韓」。

隨著大選將至，民調紛紛出爐。未來事件交易所以期貨方式預測大選選情，近期蔡英文總統與韓國瑜民調已拉近至近乎五五波，截至前天的平均交易價格，蔡英文以$51.24領先韓國瑜的$49.0，韓急起直追，雙方差距只剩下$2.24。綠黨昨最新民調則顯示，韓國瑜請假後，韓蔡差距開始縮小，上周原本還超過16個百分點，至今差距11.5個百分點。

(中時電子報)