2026年台灣老年人口將突破20％門檻，走向超高齡社會。25名具護理、醫療檢驗專業的青年組成「Dream It Possible」團隊，開啟青銀共創計畫，前往南投縣信義鄉部落服務銀髮長輩，此活動獲得教育部青年署「青年志工參與服務計畫」補助經費支持。

「Dream It Possible」團隊隊長李祖瑜表示，他們從103年夏天首次前往信義鄉進行服務，得知翻山越嶺後的神木村裡，有著更多獨居長輩需要陪伴與關懷，因此與輔英科技大學護理系合作，帶著更多專業醫檢人力與器材走入新鄉、豐丘、神木等部落，秉持持續、深化與關懷的信念服務至今。

今年服務地點更擴及至東埔、久美、新鄉、同富等社區，除了為長輩進行健康評估及家庭訪視，也結合當地教會、日托中心及部落文化健康站設置健康評估站，提供關懷晤談、健康檢查及衛生教育等服務，最近更增加「生命故事」的記錄，以「青銀共創」的方式，透過青年志工的陪伴、傾聽、記錄與編輯，採擷部落長輩的生活記憶與生命智慧，透過「世代聯結」逐步累積故事。

而未來團隊也將用2至3年的時間持續投入，期待能彙編成獨一無二的生命故事集，傳承長輩的精神與人生價值。

青年志工吳宜靜更提到，團隊在南投信義鄉服務五年，部落長輩已像自己的家人一般，每次見面的關懷問候以及熱情提供自家栽種的美味蔬果，都讓她備感溫暖。

青年署鼓勵志工運用專業技能、洞察社會所需，進而投入志願服務，更多志工故事及計畫資源可至青年教育志工中心及教育部青年署官網查詢。

(中時 )