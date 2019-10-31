日前林口警分局所轄文林派出所接獲民眾報案，指稱晚上20時許文化北路、寶林路附近有一婦人獨自徘徊街頭，態度慌張、不知所措，員警獲報趕赴現場發現，是一名年屆7旬老婦人，因外出看病，一時間忘了回家的路，由於林口地處台地，入夜後天氣較冷，員警見老人家直打哆嗦，立即將她帶回所內，並給予溫熱的茶飲。

待老婦人情緒穩定後，員警詢問其住處、親人連繫電話等，但她就是想不起來，警方立即使用MPOLICE行動載具系統，透過大數據的分析以及比對，結合人臉辨識系統，終於知道老婦人的相關資料，經連繫其家人後，終於結束老婦人的驚慌之旅。

警方表示，隨著社會的高齡化，常見警方不停歇的在「為民服務」這區塊，協助老年人返家或送醫，新北市已建立三大機制讓第一線員警能有效執行，分別是失蹤人口系統、人臉辨識系統和失智老人捺印指紋建檔，尤其協尋失智老人分秒必爭，呼籲民眾不要再有24小時後才能報失蹤的傳統迷思，若遇家人走失，應立即報案。

(中時 )